Movilización en toda España por el 25-N: horarios y recorridos de las marchas contra la violencia de género

25 Nov 2025 por Redacción Irispress

Las calles de toda España se llenan este martes con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en una jornada que reunirá decenas de manifestaciones organizadas por colectivos feministas y plataformas ciudadanas. El objetivo: exigir medidas más contundentes para frenar una violencia que sigue dejando víctimas cada año.

Dos grandes marchas en Madrid

En la capital, dos movilizaciones recorrerán el centro de la ciudad. La primera partirá a las 18:30 horas desde la confluencia de Alcalá y Gran Vía y avanzará hasta Plaza de España. Media hora más tarde, otra columna saldrá desde Atocha hasta la plaza de Jacinto Benavente, convocada por la Comisión 8M.

Manifestaciones en todo el país

Barcelona también marchará a las 18:30 horas desde Plaza Universitat rumbo a Antoni Maura, mientras que en Palma habrá protestas desde Plaza España y Porta Pintada hacia Plaza de Cort. Comunidades como La Rioja, Murcia, Extremadura, País Vasco y Galicia han fijado sus movilizaciones entre las 18:00 y las 20:00 horas, en una respuesta coordinada que busca hacer visible una misma reivindicación en todo el territorio.

Los colectivos convocantes recuerdan que el 25-N no es solo un día de protesta, sino también de memoria y de apoyo a las supervivientes, reclamando que las instituciones aceleren la acción contra la violencia machista y refuercen la protección a las mujeres en riesgo.