MicroEmPrendedores estrena episodio con Daniel Téllez y su proyecto Legado Andaluz, innovación en el mundo del aceite de oliva

25 Nov 2025 por Sergio Martínez

Daniel Téllez, un joven agricultor de la pedanía jerezana de Torrecera, es el protagonista del nuevo episodio del pódcast microEmPrendedores, una producción de Europa Press realizada con el apoyo de CaixaBank. En esta entrega comparte la historia de Legado Andaluz, su proyecto olivarero que fusiona la tradición agrícola con una apuesta decidida por la innovación, dando como resultado un aceite de oliva de alta calidad, elaborado de manera sostenible y profundamente ligado a su territorio.

Esta iniciativa, nacida en el entorno rural de Jerez, se ha convertido en un ejemplo de cómo el conocimiento local y la visión moderna pueden revitalizar un sector histórico. El trabajo de Téllez fue reconocido en 2024 como uno de los cinco premiados del programa Tierra de Oportunidades de CaixaBank, que impulsa el emprendimiento rural y la creación de empleo en zonas poco pobladas.

A lo largo de los 15 minutos del episodio, los oyentes pueden ponerse al día sobre las tendencias más relevantes del ecosistema emprendedor español, descubrir historias inspiradoras y escuchar un consejo motivacional de un referente empresarial. La sección dedicada a la actualidad destaca, entre otros temas, el crecimiento de las startups deep tech en Cataluña, que han aumentado un 10 %, alcanzando las 374 compañías activas.

El programa también analiza cómo Andalucía está reforzando su apuesta por la colaboración público-privada para impulsar proyectos innovadores y disruptivos, apoyándose en su amplia red de 260 centros de emprendimiento, la mayor del país.

El pódcast microEmPrendedores puede escucharse en los canales de audio de Europa Press (Spotify, Ivoox, Amazon e iTunes) y también en las plataformas de CaixaBank.