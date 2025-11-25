Iberia suspende sus vuelos a Venezuela hasta el 1 de diciembre tras la alerta de seguridad aérea

25 Nov 2025 por Redacción Irispress

Iberia ha decidido cancelar temporalmente todos sus vuelos a Venezuela hasta, al menos, el 1 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). La medida afecta a las conexiones con Caracas y se adopta como precaución ante la situación de inestabilidad en el espacio aéreo del país.

La decisión llega después de que la FAA estadounidense alertara del riesgo de interferencias y actividad militar que podría comprometer la seguridad de las aeronaves que sobrevuelan la región. Otras aerolíneas como Air Europa y Plus Ultra también se han sumado a la suspensión de rutas hacia el país latinoamericano.

Iberia ha señalado que retomará la operativa cuando las condiciones sean consideradas seguras y ha iniciado procedimientos para reubicar o devolver el importe de los billetes a los pasajeros afectados. Asimismo, mantiene el contacto constante con las autoridades aeronáuticas para evaluar la evolución del escenario.

Por su parte, el Gobierno venezolano ha respondido con presión sobre las aerolíneas europeas y ha advertido que podrían perder derechos de tráfico si no restablecen los vuelos en las próximas fechas.