El programa ‘El Árbol de los Sueños’ de CaixaBank repartirá el regalo que piden en sus cartas a más de 34.000 niños en riesgo de vulnerabilidad

25 Nov 2025 por Sergio Martínez

El Árbol de los Sueños

El programa ‘El Árbol de los Sueños’ de CaixaBank hará posible que más de 34.000 niños en situación de vulnerabilidad reciban estas Navidades el regalo que piden en sus cartas, gracias a una iniciativa solidaria centrada en el valor emocional del detalle, la atención y el cariño que supone cumplir un deseo infantil.

El programa se articula a través de las oficinas de CaixaBank, que desde el 19 de noviembre disponen de cartas escritas por niños de hasta 12 años que pueden encontrarse en riesgo de pobreza alimentaria u otras situaciones de vulnerabilidad.

Los clientes que quieran participar pueden acudir a cualquier oficina, donde se les entregará una de estas cartas con el regalo concreto que el niño desea. Tras recogerla, dispondrán hasta el 12 de diciembre para entregar en la oficina el regalo, con un importe máximo de 50 euros.

Desde ese momento, CaixaBank, junto con las entidades sociales colaboradoras, coordinarán la recogida y distribución de los regalos para hacer realidad la ilusión de los niños. Para muchas familias, este puede ser el único regalo que reciben, gracias a la cadena de solidaridad que se genera entre los clientes.

Más entidades sociales y empresas implicadas

‘El Árbol de los Sueños’ es una iniciativa que cuenta con la participación de más de 400 entidades sociales y el apoyo de 433 empresas, todas ellas vinculadas a la lucha contra la pobreza infantil y la vulnerabilidad en todas las comunidades autónomas. Gracias a su red de casi 3.000 oficinas, CaixaBank consigue extender la iniciativa por toda España.

La edición de 2025, que será la octava, prevé atender 34.525 cartas, marcando un nuevo récord de niños beneficiados. Desde 2018, el programa ha permitido cumplir los deseos de más de 220.000 niños en riesgo de pobreza y exclusión social.

Sobre la Acción Social de CaixaBank

CaixaBank es una entidad con una profunda vocación social y un referente en banca socialmente responsable. Su compromiso se refleja en el impulso de programas de acción social, la promoción del voluntariado y la colaboración con la Fundación ”la Caixa” para responder a las necesidades de la sociedad.

Gracias a su presencia territorial y a la mayor red de oficinas de España, CaixaBank puede identificar necesidades locales, apoyar proyectos solidarios y canalizar ayudas económicas hacia las entidades sociales. Además, ofrece servicios financieros adaptados a todo tipo de personas.

Su actuación responsable ha sido reconocida internacionalmente: el Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los bancos más sostenibles del mundo, y la organización CDP la reconoce como empresa líder en la lucha contra el cambio climático.