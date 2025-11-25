El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impone más de 3 millones € en sanciones a Codere y 25 operadores de juego online

25 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto más de 3 millones de euros en sanciones a 26 operadores de juego online con licencia en España por infracciones graves como la utilización de sistemas técnicos no homologados y el incumplimiento de medidas de protección al usuario. Entre las compañías sancionadas se encuentran Codere, 888 Online y Betfair.

A su vez, seis operadores sin licencia, que operaban desde el extranjero, han sido multados con 5 millones de euros cada uno y sus plataformas han sido bloqueadas, lo que eleva el importe total de sanciones a más de 33 millones de euros. El Ejecutivo destaca que estas medidas reflejan un endurecimiento del control sobre el sector del juego online.

El paquete de sanciones también sirve de advertencia para el resto del mercado: los reguladores exigen estricto cumplimiento técnico y normativo, así como una mayor transparencia en los sistemas de juego y la protección de colectivos vulnerables. La presión regulatoria, según las fuentes, es ya una prioridad para asegurar el juego responsable y evitar comportamientos irregulares en la industria.