Continúan las presiones alcistas sobre el precio de la vivienda en España
Según los datos obtenidos por CaixaBank Research las transacciones de vivienda crecieron un 3,8% interanual en septiembre, recuperándose tras la caída de agosto. Sin embargo, el ritmo es más moderado que en el primer semestre del año.
Vivienda usada: fuerte desaceleración (+2% vs. +31% anterior).
Vivienda nueva: vuelve a crecer con intensidad (+10,8%).
En los últimos 12 meses se han cerrado 707.800 operaciones, un +19% respecto al año previo, lo que confirma una demanda robusta frente a una oferta limitada.
Precios en máximos: el valor tasado sube +12,1% interanual en el 3T 2025.
Aun así, siguen un 27% por debajo de los picos de 2007 en términos reales.
Comercio exterior: déficit comercial en aumento
El déficit comercial se amplió en septiembre debido al repunte de las importaciones, que subieron +10,1% interanual, destacando:
Bienes de equipo (+17,8%)
Productos químicos (+11,4%)
Las exportaciones crecieron menos (+2,6%), aunque se recuperaron en EE. UU. y eurozona.
- Déficit mensual: 6.000 millones € (muy superior a 2024).
- Déficit acumulado del año: 41.106 millones €, un +52%.
Principal causa: bienes energéticos (–23.406 millones).
Finanzas públicas: mejora gradual de deuda y previsiones al alza
El Gobierno actualiza su cuadro macro:
Crecimiento del PIB del 2,9% en 2025
Paro del 9,9% en 2026
Déficit público del 2,1% del PIB en 2026 (en línea con normativa UE)
La deuda pública bajó al 103,2% del PIB en septiembre, 1 punto menos que un año antes.
La reducción será lenta, ya que una parte del programa NGEU se contabiliza como deuda (16.000 millones € recibidos en 2025).
Los analistas prevén una caída entre 0,7 y 1,6 puntos del PIB en 2025.