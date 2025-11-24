La nueva función de X expone la procedencia de las cuentas

24 Nov 2025 por Redacción Irispress

La plataforma X, antes conocida como Twitter, ha puesto en marcha una nueva funcionalidad que añade etiquetas de país de origen a los perfiles de los usuarios, con el objetivo de clarificar la procedencia geográfica de las cuentas.

Según explican, al acceder a la biografía de cualquier usuario y hacer clic sobre la fecha de registro (“Joined”), aparecerá información adicional que incluye el país de la cuenta, la tienda de aplicaciones desde la que se conecta y la fecha de creación de la cuenta. Además, se muestran otros datos como el estado de verificación y el número de veces que se cambió el nombre de usuario.

La compañía liderada por Elon Musk señala que esta medida forma parte de un experimento para “ayudar a los usuarios a verificar la autenticidad de contenidos”, en palabras de su responsable de producto, Nikita Bier. “Cuando lees contenido en X, deberías poder verificar su autenticidad”, explicó.

El despliegue no es aún global: de momento, la etiqueta aparece en algunos perfiles seleccionados como parte de la fase de prueba.

Algunos usuarios ya han detectado cuentas que operaban con apariencia de origen estadounidense, pero que en realidad están gestionadas desde otros países, lo que ha generado atención sobre posibles operaciones de influencia o desinformación.

Por otra parte, se ha añadido la opción de mostrar únicamente la región geográfica (por ejemplo “Europa”) en lugar de un país específico, como respuesta a las preocupaciones relativas a la privacidad o vulnerabilidad en determinadas zonas.