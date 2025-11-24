Redondo prevé acudir el 25N a las dos marchas convocadas en Madrid

24 Nov 2025 por Redacción Irispress

La conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres (25N) se enfrentará este año en Madrid a una división inédita en el movimiento feminista, con dos marchas convocadas por distintas plataformas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su intención de asistir a ambas manifestaciones, evitando posicionarse a favor de una u otra para mantener su compromiso con todas las víctimas.

Las discrepancias entre las convocatorias se centran en las prioridades de la agenda feminista: una parte denuncia que las reivindicaciones se han diluyente en discursos amplios, mientras otra reclama un marcaje más firme a la violencia machista y a las instituciones. Ambas organizaciones han elaborado manifiestos distintos, generando confusión y tensión entre quienes participan en la movilización.

Redondo ha hecho un llamamiento al respeto mutuo, a evitar el enfrentamiento y a centrar la atención en las víctimas de violencia. Ha insistido en que, pese a las diferencias, es vital que la celebración del 25N sea “un día de unidad por la erradicación de la violencia de género”. Las organizaciones esperan una participación masiva para reivindicar nuevas medidas legislativas y de sensibilización.