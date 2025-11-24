Más de 7.400 personas donaron tejidos para trasplante en España en 2024, casi un 10 % más que en 2023

24 Nov 2025 por Redacción Irispress

En 2024, un total de 7.429 personas donaron tejidos para trasplante en España, lo que supone un incremento del 9,6 % respecto al año anterior (6.780 donantes). Esta cifra equivale a una tasa de 152,6 donantes por millón de población.

De esa cifra, 4.958 donantes fueron personas fallecidas que donaron tejidos, y 1.461 lo hicieron en vida. Gracias a estas donaciones se realizaron 54.474 implantes de todo tipo de tejidos, lo que representa un aumento del 17,7 % con respecto a 2023.

El tejido más frecuentemente donado fue el osteotendinoso (principalmente hueso), con 2.888 donantes en 2024. En el ámbito de los tejidos oculares, las donaciones ascendieron a 4.765 personas, un aumento del 12 % con respecto al año anterior. Estos datos consolidan un récord histórico de actividad en el ámbito de la donación de tejidos en España.