Más de 1.000 personas claman ‘Respeto’ en León tras los incendios

24 Nov 2025 por Redacción Irispress

Más de un millar de personas han participado en una manifestación celebrada en León bajo el lema «Respeto», en protesta por la gestión de los recientes incendios forestales en Castilla y León. Los asistentes exigieron la dimisión del presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco y del consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suárez‑Quiñones, a quienes acusan de falta de medios y abandono del medio rural.

La marcha, convocada por sindicatos, partidos políticos, ecologistas y organizaciones sociales, arrancó en la Plaza de San Marcos y recorrió el centro de la ciudad. En las pancartas podían leerse lemas como «Menos toreros, más bomberos» o «STOP incendios forestales y gobiernos negacionistas».

Los organizadores reclamaron un operativo público de prevención y extinción de incendios durante todo el año, mayor inversión en el medio rural y respeto para los ciudadanos de las zonas afectadas. Asimismo, denunciaron que Castilla y León está “indefensa” ante la emergencia climática y exigieron responsabilidades políticas.