Los técnicos de Hacienda convocan una huelga por la pérdida de recursos en la Administración

24 Nov 2025 por Redacción Irispress

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda ha convocado una huelga para este miércoles, en protesta por lo que consideran una merma de recursos humanos y materiales en la Administración Tributaria que, según ellos, está dificultando la vigilancia del cumplimiento fiscal y poniendo en riesgo la recaudación pública.

Los convocantes denuncian que las plantillas no se han renovado al ritmo necesario, que los sistemas informáticos están obsoletos y que los plazos de los procedimientos se han alargado, lo que, a su juicio, permite eludir impuestos y debilita la intervención del Estado en materia económica. Exigen al Gobierno una inversión inmediata y el desarrollo de planes de estabilización del empleo público.

La huelga afectará tanto al servicio de atención al contribuyente como a las inspecciones en curso y generará interrupciones en la gestión de declaraciones y devoluciones, alertan desde el Ministerio de Hacienda. De cara a la jornada de paro, el sindicato ha llamado a una movilización masiva para intentar revertir la falta de medios que denuncian.