Israel mata al número dos de Hezbolá en un bombardeo en el sur de Beirut

24 Nov 2025 por Redacción Irispress

Un bombardeo del ejército israelí en el suburbio de Haret Hreik, en el sur de Beirut, ha eliminado a Haytham Ali Tabtabai, considerado el segundo al mando del grupo Hezbolá, según informaron fuentes militares. La ofensiva, la primera de tal magnitud en la zona desde hace meses, dejó además al menos cinco muertos y una veintena de heridos.

El ataque ha sido calificado por Hezbolá como una “agresión flagrante” y ha abierto interrogantes sobre una posible escalada del conflicto con Israel en el Líbano. El primer ministro israelí, por su parte, advirtió que la acción forma parte de “una campaña destinada a impedir la reconstitución militar de Hezbolá”.

El suceso se produce en un contexto marcado por la tregua frágil entre Israel y Hezbolá y por las crecientes tensiones en el sur del Líbano. Diplomáticos y analistas advierten que esta operación podría cambiar el equilibrio de poder y complicar los esfuerzos internacionales de mediación.