España y Arabia Saudí “unen fuerzas” por la paz en Gaza durante la cumbre del G20

24 Nov 2025 por Redacción Irispress

Durante la cumbre del G20 Johannesburgo, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, para reafirmar la cooperación bilateral en búsqueda de un futuro de paz y prosperidad para la población de Franja de Gaza y Cisjordania. Ambos países expresaron su apoyo a la autodeterminación de los palestinos a través de la fórmula de los “dos Estados” y se comprometieron a trabajar conjuntamente por la estabilidad regional.

El encuentro, que también incluyó conversaciones con el ministro egipcio, Badr Abdelatty, abordó cuestiones más amplias del Mediterráneo y Oriente Medio, como la reconstrucción en Gaza, la ayuda humanitaria y el fortalecimiento de vínculos diplomáticos. La declaración subraya que la paz no solo es un objetivo diplomatico, sino también un puente para la cooperación y el desarrollo conjunto.

La operación supone un posicionamiento conjunto relevante: España busca consolidar su papel como mediador internacional, mientras Arabia Saudí se muestra más activa en el ámbito de la diplomacia de paz. Esta alianza estratégica refuerza la presión sobre la comunidad internacional para que impulse acuerdos renovados en el conflicto israelo-palestino que incluyan garantías de seguridad, ayuday reconstrucción.