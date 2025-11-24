El Fiscal General del Estado presenta su renuncia tras la condena del Tribunal Supremo

24 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo le condenara a dos años de inhabilitación para ejercer su cargo, además de imponerle una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por un delito de revelación de secretos.

En su carta de renuncia dirigida al ministro de Justicia, García Ortiz expresa que su decisión responde al “profundo respeto a las resoluciones judiciales” y a su deseo de preservar el buen funcionamiento de la institución. Aunque la sentencia aún no está plenamente ejecutada, adelantó su cese voluntario conforme al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Mientras se designa a su sucesor, el cargo quedará en manos de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, de forma interina. El Ejecutivo ha iniciado ya la búsqueda de un perfil compatible con la «fortaleza institucional» y el «servicio público» que reclama la Fiscalía.