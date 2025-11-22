Crecen las consultas en Google sobre cómo eliminar Facebook e Instagram

22 Nov 2025 por Redacción Irispress

Las tendencias de Google han registrado un notable incremento de búsquedas como “cómo borrar cuenta de Facebook” o “cómo eliminar una cuenta de Instagram”. Este aumento coincide con una reciente decisión de la compañía que ha generado un amplio debate.

El detonante ha sido el anuncio realizado por Mark Zuckerberg en a principio de año, en el que comunicó la eliminación de agentes externos encargados de verificar datos. Al dejar de contar con verificadores independientes, las plataformas de Meta —entre ellas Facebook e Instagram— aplicarán políticas de moderación más relajadas, especialmente en Estados Unidos. Esto implica que los algoritmos serán menos estrictos con el contenido político, lo que ha despertado preocupación entre muchos usuarios.

A esta inquietud se suma la integración de Notas de la Comunidad (Community Notes), una herramienta ya conocida por su uso en la plataforma X. Aunque pretende aportar contexto a determinadas publicaciones, su llegada ha generado dudas sobre el futuro de la moderación y sobre la posibilidad de que las plataformas se vuelvan más vulnerables a la desinformación.

Como resultado, en EE. UU. las búsquedas relacionadas con la eliminación de cuentas han alcanzado niveles especialmente altos, reflejando la desconfianza de una parte significativa del público. Para algunos usuarios, estos cambios suponen un riesgo de que contenido falso o dañino se difunda con mayor facilidad.

Este descontento también ha llevado a que algunas personas comiencen a explorar otras alternativas fuera del ecosistema Meta, recurriendo a plataformas que perciben como más transparentes o con modelos de moderación distintos.

El aumento repentino en las búsquedas relacionadas con borrar cuentas de Meta coincide con el anuncio del 7 de enero, dejando claro que los últimos movimientos de la compañía han tenido un impacto inmediato en la percepción de los usuarios.