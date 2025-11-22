Australia prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años

22 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Parlamento australiano ha aprobado una ley que impedirá a los menores de 16 años crear o mantener cuentas en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o Snapchat. Las empresas deberán implementar controles de edad y podrían enfrentarse a sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos por incumplimiento.

La medida, pionera a nivel mundial, busca proteger a la infancia y adolescencia de los efectos negativos del uso temprano de redes sociales, como el ciberacoso, la adicción o la exposición a contenidos inadecuados. El gobierno afirma que la ley entrará en vigor a finales de 2025 y calificó la norma como “un paso firme hacia la seguridad digital de nuestros hijos”.

Críticos del cambio alertan de que el marco puede resultar excesivo y tener efectos de aislamiento o empujamiento hacia plataformas menos reguladas. Las plataformas tecnológicas indican que aplicarán los cambios, pero advierten de que el despliegue técnico y la verificación de edad representan un reto complejo.

Fuente: mdz