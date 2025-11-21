Más de 8 millones de búsquedas revelan las 10 playas favoritas de los españoles

21 Nov 2025 por Redacción Irispress

Un análisis de más de 8 millones de consultas online de la plataforma Semrush ha identificado las 10 playas más buscadas por los ciudadanos españoles. Encabeza la lista la Playa de las Catedrales (Galicia), seguida por la Playa de la Malvarrosa (Valencia) y la Playa de Muro (Baleares).

El estudio revela que las comunidades con mayor número de playas en el ranking son las Islas Canarias (14 en el top 50) y Andalucía (8). No obstante, cuando se analiza la media de búsquedas por playa, las Islas Baleares lideran con 460.667 consultas, seguidas por Andalucía (437.168) y Canarias (396.800).

Por otra parte, se observan tendencias de búsqueda más especializadas: términos como “playa nudista” registraron picos de más de 110.000 búsquedas en agosto, y “playa para perros” creció un 20,8 % respecto al año anterior, lo que denota un cambio en el perfil del demandante y en la forma de planificar las vacaciones.

Según informa: Traveltur