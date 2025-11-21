La Toscana, el destino perfecto para viajar en familia

21 Nov 2025 por Redacción Irispress

La región italiana de Toscana se posiciona como una opción ideal para viajar en familia, según un informe especializado en turismo familiar. Con una combinación de paisajes, patrimonio histórico, gastronomía reconocida y actividades para todas las edades, la región ofrece “experiencias de viaje inolvidables para los niños y tranquilidad para los padres”.

El análisis destaca que los alojamientos ‘family friendly’, los set de actividades al aire libre (como rutas en bici o clases de cocina) y la cercanía entre ciudades históricas y naturaleza hacen de Toscana un enclave muy versátil. Ciudades como Florencia o Siena, y zonas rurales del Chianti o la Maremma son recomendadas para combinar cultura, descanso y ocio infantil.

Además, el coste medio del viaje bajó un 12 % respecto al año anterior, lo que refuerza su atractivo para familias que buscan calidad y buen precio. La gastronomía local, con variantes adaptadas a los más pequeños, y el acceso desde España en vuelos de dos horas lo convierten en una de las opciones más valorades para las próximas temporadas vacacionales.

Según informa: Traveltur