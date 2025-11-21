El turismo doméstico se contrae en 2025 y solo crecen las pernoctaciones de extranjeros

21 Nov 2025 por Redacción Irispress

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta octubre indican que las pernoctaciones de viajeros residentes en España han experimentado un descenso del 0,2 % respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las de los turistas internacionales han crecido un 1,4 %.

El retroceso del turismo doméstico interrumpe la racha de crecimiento que se registró tras la pandemia, debido, entre otros factores, al elevado coste de la vida y al auge de los viajes al extranjero. A pesar de ello, el sector hotelero sigue contando con el aporte de la demanda internacional, aunque a un ritmo mucho más moderado que en años anteriores.

Esta evolución plantea nuevos retos para la recuperación del turismo nacional, que se enfrenta a mayor competencia internacional y a cambios en los hábitos de viaje. Expertos del sector advierten que será clave redoblar esfuerzos en promoción interna, diversificación de destinos y adaptación de precios para atraer al viajero local.

Según informa: Hosteltur