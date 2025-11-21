El Museo Arqueológico presenta la primera exposición sobre infancia y adolescencia en el antiguo Egipto

21 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Museo Arqueológico Nacional (Madrid) acoge la primera exposición en España dedicada exclusivamente a la infancia y adolescencia en el antiguo Egipto, una muestra que reúne más de 200 objetos, entre ellos juguetes, sepulturas, documentos y piezas de la vida cotidiana. La exposición ofrece una mirada inédita sobre cómo vivían y crecían los niños y jóvenes en una de las civilizaciones más studiedas del mundo.

Los curadores destacan que, por primera vez, se analiza de forma sistemática el rol de las personas menores de edad en el antiguo Egipto: sus rituales de paso a la adultez, su relación con la familia, el sistema educativo rudimentario y su preparación para el trabajo o la vida religiosa. El eje central de la muestra es revelar que la vida infantil era una parte integral del sistema socio-económico egipcio, no simplemente una preparación para la edad adulta.

La exposición estará abierta hasta el 31 de marzo de 2026 y viene acompañada de actividades paralelas para escolares y familias, talleres de arqueología experimental y visitas temáticas accesibles. El museo espera recibir más de 100.000 visitantes durante el período y destaca su apuesta por hacer el patrimonio más cercano a todos los públicos.