Eder Sarabia: “La clave para ganar al Real Madrid es jugar como si todos fuéramos uno”

El entrenador del equipo rival del Real Madrid, Eder Sarabia, ha señalado que el factor fundamental para vencer al conjunto merengue radica en la unidad colectiva. En sus declaraciones previas al enfrentamiento, Sarabia afirmó que su escuadra debe comportarse “como si todos fuéramos uno”, subrayando que el éxito pasa por sacrificar individualidades en favor del grupo.

El técnico ha enfatizado la importancia de la intensidad, el compromiso y la solidaridad táctica, frente a un Real Madrid que “tiene plantilla, experiencia y nivel”, comentó. Según Sarabia, el planteamiento no se limita a aspectos técnicos o físicos, sino que la diferencia puede marcarla “la mentalidad de equipo” ante un rival de máximo nivel.

El mensaje llega en un momento clave de la temporada, con ambos equipos luchando por posiciones destacadas en la liga. La estrategia de Sarabia parece orientada a reforzar la identidad colectiva y trasladar al terreno de juego un espíritu de unidad que saque partido a las posibles vulnerabilidades del Madrid ante la cohesión del rival.