Cruz Roja amplía su despliegue humanitario ante la nueva ola de frío

21 Nov 2025 por Redacción Irispress

Cruz Roja ha ampliado sus recursos operativos en todo el país con motivo del descenso generalizado de las temperaturas.

La organización ha incrementado en un 3,4% el despliegue de Unidades Móviles de Emergencia Social en las 35 provincias donde desarrolla este servicio. En 2025, el dispositivo alcanza las 91 unidades móviles, frente a las 88 operativas en 2024 y las 82 registradas en 2023.

Estas unidades realizan recorridos previamente establecidos, principalmente durante la noche, para atender a personas sin hogar expuestas al frío. Durante estas intervenciones, los equipos distribuyen bebidas calientes, mantas, sacos de dormir y artículos de higiene personal. Además, proporcionan información sobre recursos de alojamiento temporal y ofrecen acompañamiento y escucha activa, lo que facilita la detección de necesidades urgentes o problemas de salud que requieran atención inmediata.

La organización también gestiona 735 plazas de alojamiento temporal en 16 provincias, reforzadas por otras 685 en 32 Centros de Día distribuidos en 13 provincias. En estos centros, las personas en situación de calle pueden acceder a servicios básicos como comedor, duchas, lavandería y ropero.

Entre los objetivos principales de Cruz Roja se encuentra impedir que la situación de calle se convierta en un problema crónico. Por ello, la entidad trabaja para ofrecer alternativas que permitan a estas personas recuperar su autonomía y salir de la exclusión.

En el marco de la campaña “En Guardia contra el Frío”, Cruz Roja recuerda que las temperaturas extremas suponen un riesgo para la salud, especialmente para colectivos vulnerables. El frío intenso puede desencadenar episodios de hipotermia, agravar enfermedades previas y aumentar la probabilidad de caídas o lesiones.