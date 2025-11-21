Boa Mistura lanza en Madrid ‘Alma’, un mural colaborativo destinado a “humanizar” el puerto de Santander

21 Nov 2025 por Redacción Irispress

El colectivo artístico Boa Mistura presentó este viernes en Madrid ‘Alma’, una de esas obras que buscan ir más allá del color y del trazo. El mural, desarrollado junto a residentes de Santander, nace con la intención de acercar el puerto de la ciudad a las personas y suavizar la frialdad propia de un entorno industrial. La idea que lo sostiene es sencilla pero poderosa: cuando el arte se construye con la comunidad, el espacio se convierte en algo más que un lugar de paso; se vuelve un punto de encuentro, un reflejo compartido de quienes lo habitan.

Durante la presentación, los responsables del proyecto explicaron que ‘Alma’ es solo el principio. Su objetivo es que esta alianza entre arte y ciudadanía no se quede en una intervención aislada, sino que pueda replicarse tanto en Madrid como en Santander, generando un diálogo entre ambas ciudades. De esta forma, el mural funciona casi como un puente simbólico: lo que se crea colectivamente en un sitio puede inspirar procesos similares en el otro.

Los impulsores de la iniciativa —Cantabria Labs, Tiempo de Arte y Puertos del Estado— subrayaron ante los medios la importancia de que instituciones, empresas y vecinos colaboren en proyectos culturales que impacten directamente en el espacio público. Para ellos, esta forma de trabajar no solo embellece el entorno, sino que fortalece el vínculo emocional de la ciudadanía con su ciudad, creando lugares que cuentan historias compartidas.

En definitiva, ‘Alma’ no es únicamente un mural: es un gesto de apertura del puerto hacia la gente y un recordatorio de que, incluso en los paisajes más industriales, puede haber espacio para la creatividad, la participación y la identidad común.