Amazon refuerza su comunicación con los clientes a través de WhatsApp

21 Nov 2025 por Redacción Irispress

A pocos días del Black Friday, uno de los momentos de mayor actividad comercial del año, Amazon ha dado un paso decisivo para mejorar la relación con sus usuarios: la compañía ha puesto en marcha un canal oficial en WhatsApp con el objetivo de ofrecer una comunicación más cómoda, rápida y directa.

El Black Friday, que cada año concentra a millones de compradores en busca de descuentos anticipados para las compras navideñas, convierte a Amazon en una de las plataformas más consultadas. Precisamente por ello, la empresa ha decidido reforzar sus vías de contacto para que los usuarios puedan recibir avisos sobre ofertas, promociones y actualizaciones de pedidos sin necesidad de abrir la aplicación de Amazon continuamente.

La llegada de Amazon a la aplicación de mensajería más utilizada en España y en buena parte del mundo supone un movimiento estratégico. Según la compañía, esta presencia permitirá agilizar la atención al cliente, mejorar la experiencia de compra y facilitar que los consumidores no se pierdan ninguna rebaja relevante durante los días más intensos del Viernes Negro.

Además de informar sobre promociones y novedades, el nuevo canal busca convertirse en un punto de referencia para usuarios que desean organizar sus compras con anticipación. En un periodo donde las notificaciones y la saturación de información son habituales, Amazon pretende ofrecer un espacio más directo y controlado donde cada cliente pueda mantenerse al día sin complicaciones.

Con este lanzamiento, la compañía refuerza su apuesta por integrar sus servicios en las plataformas que los consumidores utilizan a diario, especialmente en un momento del año en el que la competencia por captar la atención del comprador es máxima.