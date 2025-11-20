La Justicia condena a Meta a pagar 479 millones a medios digitales por competencia desleal

20 Nov 2025 por Redacción Irispress

Un juzgado de Madrid ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a un grupo de medios digitales por beneficiarse de una posición de ventaja en el mercado publicitario. La sentencia considera que la compañía utilizó los datos personales de los usuarios para personalizar anuncios sin cumplir la normativa, afectando directamente a la competencia.

La demanda fue presentada por 87 medios digitales, que denunciaron una pérdida de ingresos por el uso abusivo de datos por parte de plataformas como Facebook e Instagram. El juez ha estimado parte de su reclamación, fijando una compensación económica por el perjuicio causado en los últimos años.

La resolución todavía no es firme y Meta podrá recurrir, aunque los medios celebran un fallo que consideran histórico para la protección del sector informativo. Expertos apuntan que la decisión puede marcar un antes y un después en la regulación de la publicidad digital en España y en Europa.