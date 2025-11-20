Foro de Madrid y Movimiento Feminista critican el negacionismo y la “hipocresía” política con la prostitución en el 25N

20 Nov 2025 por Redacción Irispress

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista han lanzado una dura crítica al enfoque político sobre la prostitución. Denuncian que se mantiene un negacionismo institucional sobre las condiciones de explotación y señalan una “hipocresía política” que evita abordar la regulación efectiva del sector y la vulnerabilidad de las mujeres que ejercen.

Ambas organizaciones subrayan que el debate público sobre la prostitución sigue estancado y politizado, sin avanzar hacia soluciones que garanticen la protección de derechos, la salida de redes de explotación y el acceso a alternativas laborales. Alertan de que esta omisión contradice los compromisos contra la violencia de género que España ha asumido a nivel internacional.

En su manifiesto conjunto reclaman una estrategia integral que incluya prevención, atención, desincentivo de la demanda y fortalecimiento de los servicios de apoyo para mujeres que ejercen. Consideran que no basta con declaraciones simbólicas y exigen legislación eficaz y recursos concretos que respondan a la realidad de la prostitución como forma de violencia estructural.