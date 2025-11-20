El temporal alcanza su momento «álgido» las próximas horas con nieve en cota de 300 metros

20 Nov 2025 por Redacción Irispress

El frente de bajas presiones que afecta a la península alcanzará su máxima intensidad en las próximas horas, según la predicción meteorológica. Se espera que las nevada lleguen hasta los 300 metros de altitud, un nivel poco habitual, especialmente en comunidades del norte y del interior que se preparan para condiciones complicadas.

Las autoridades han activado avisos naranjas y amarillos por nieve, viento y aludes en provincias como León, Asturias, Huesca y Navarra. La lluvia persistente y la caída de nieve en cotas tan bajas incrementan los riesgos de inundaciones, desprendimientos y cortes de carreteras.

Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, especialmente por carreteras de montaña y zonas rurales, así como abstenerse de aparcar bajo árboles o pendientes susceptibles de aludes. Protección Civil también ha advertido a quienes viven en zonas rurales que extremen la prudencia en los accesos y abastecimientos.