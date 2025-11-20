El precio de la vivienda en España se encarece un 12 % y marca su récord histórico con 2.153 €/m²

20 Nov 2025 por Redacción Irispress

El precio medio de la vivienda en España continúa disparado y ha alcanzado un nuevo máximo histórico: 2.153 euros por metro cuadrado. Se trata de un incremento interanual del 12 %, impulsado por la fuerte demanda, la falta de oferta disponible y el encarecimiento de la construcción, especialmente en las grandes ciudades y zonas costeras.

Las capitales como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia lideran el aumento, donde la presión residencial y la inversión mantienen los precios al alza. El mercado de segunda mano continúa dominando el volumen de operaciones, mientras que la vivienda nueva se encarece por la limitada disponibilidad de suelo y los costes materiales.

Expertos advierten de que el esfuerzo económico para comprar una vivienda es ya el mayor en más de una década, lo que complica el acceso para jóvenes y familias con rentas medias. Reclaman medidas estructurales que aumenten el parque de vivienda asequible y reduzc