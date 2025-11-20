El Gobierno plantea una subida salarial del 11 % para los funcionarios en el periodo 2025-2028

El Ejecutivo ha anunciado que propone un incremento del 11 % en el salario de los empleados públicos durante el periodo 2025-2028, como resultado de las negociaciones con los sindicatos. La oferta incluye aumentos progresivos, vinculados al IPC y a mejoras de productividad, y se enmarca dentro del esfuerzo por recuperar el poder adquisitivo del colectivo.

El acuerdo plantea un aumento aproximado del 2 % anual, con un refuerzo adicional para colectivos considerados críticos, como agentes de la autoridad, personal sanitario y educativo. Además, el Gobierno contempla una revisión intermedia en 2027 por si la inflación se desvía significativamente de las previsiones.

Los sindicatos han valorado que la cifra es un avance, aunque la consideran insuficiente para compensar los años de congelaciones salariales. Reclaman que parte del incremento se aplique con carácter retroactivo y que se amplíen las mejoras de complemento y carrera profesional. El Gobierno, por su parte, ha señalado que la mejora salarial está condicionada a la estabilidad presupuestaria y al crecimiento económico.