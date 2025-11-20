EEUU y Rusia trabajan en un plan de paz para Ucrania que incluiría cesiones territoriales y reducción de sus Fuerzas Armadas

20 Nov 2025 por Redacción Irispress

Estados Unidos y Rusia están colaborando en la formulación de un borrador de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania, que contemplaría importantes concesiones por parte de Kiev, según fuentes citadas por varios medios. El plan, en el que participan representantes estadounidenses y rusos, incluiría la cesión de territorios al este de Ucrania, así como la reducción de su ejército a la mitad.

El borrador es el resultado de reuniones entre el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el asesor ruso Kirill Dmitriev, quienes han mantenido conversaciones para materializar los términos del acuerdo. Entre las demandas figura que Ucrania acepte reducir sus fuerzas, renuncie a ciertos sistemas de armamento y considere reconocer el idioma ruso como oficial.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenskiy ha rechazado previamente condiciones que impliquen perder soberanía o territorio, y fuentes ucranianas advierten que el plan favorece en gran parte las exigencias de Moscú.

Este esfuerzo diplomático se produce en un momento en que Rusia controla aproximadamente el 19 % del territorio ucraniano y mantiene ofensivas que complican la posición de Kiev.

Tanto analistas como responsables ucranianos alertan de que aceptar un acuerdo con estos términos podría interpretarse como una capitulación, y advierten de que cualquier solución de paz duradera debe proteger la soberanía ucraniana, garantizar su seguridad y reflejar una participación plena en las negociaciones.