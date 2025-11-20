Detenido el rapero Morad por romper la orden de alejamiento de su padrastro en L’Hospitalet (Barcelona)

20 Nov 2025 por Redacción Irispress

El conocido rapero Morad ha sido detenido este jueves en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras ser acusado de incumplir una orden de alejamiento que le fue impuesta contra su padrastro. El arresto tuvo lugar después de que la víctima informara a la Policía de un nuevo episodio de acercamiento por parte del artista, lo que motivó su detención por un delito de violación de medida cautelar.

Detalles de la detención y repercusiones legales

Según fuentes policiales, Morad fue localizado por agentes de los Mossos d’Esquadra en el municipio barcelonés y trasladado a comisaría, donde se le notificaron los cargos antes de pasar a disposición judicial. La orden de alejamiento surgía de un conflicto familiar previo que había desencadenado medidas legales, y su vulneración se considera un delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar, que puede conllevar penas de prisión.

El entorno del rapero ha comunicado que Morad colaborará con la justicia y que su equipo legal estudiará la resolución de la autoridad judicial. En el ámbito social y mediático, el caso ha suscitado numerosas reacciones, tanto de seguidores del artista como de colectivos que alertan sobre la gravedad de las órdenes de alejamiento y su incumplimiento en el ámbito de violencia doméstica.