Casi el 68 % de los menores de 10 a 15 años usa teléfono móvil, 1,7 puntos menos que en 2024

20 Nov 2025 por Redacción Irispress

Un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que el 67,9 % de los menores españoles de entre 10 y 15 años utiliza regularmente teléfono móvil, lo que supone una caída de 1,7 puntos porcentuales respecto al dato registrado en 2024. El descenso es leve pero rompe con la tendencia al alza de años anteriores.

El estudio atribuye parte del descenso a mayores controles parentales, campañas sobre los riesgos del uso de móviles y una ligera rebaja del interés por los dispositivos entre los más jóvenes. Aun así, el móvil sigue siendo el principal dispositivo de conexión a Internet para este grupo.

Las autoridades advierten de que, aunque el uso disminuye marginalmente, la cuestión sigue planteando retos de salud digital, como la exposición prolongada a pantallas, la seguridad online y la necesidad de enseñar hábitos responsables desde edades tempranas.