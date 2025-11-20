Ascienden a 26 los muertos por el ataque ruso en Ternópil (Ucrania), mientras prosiguen las labores de rescate

20 Nov 2025 por Redacción Irispress

Un ataque aéreo lanzado por las fuerzas rusas este miércoles sobre la ciudad occidental de Ternópil ha dejado, según las autoridades ucranianas, al menos 26 personas fallecidas, entre ellas tres niños. Las tareas de búsqueda y rescate continúan activas, con unos 22 heridos mayores de edad aún desaparecidos bajo los escombros.

El bombardeo alcanzó dos bloques residenciales de nueve plantas y otras infraestructuras críticas, generando un incendio que consumió varios pisos y provocó la caída de escombros en cadena. Equipos de rescate de distintas provincias ucranianas trabajan en la zona, donde la estructura de los edificios presenta “niveles críticos de destrucción” y dificulta la localización de víctimas.

El ataque se inscribe en una oleada rusa de drones y misiles lanzada contra regiones occidentales de Ucrania, incluyendo zonas relativamente alejadas de la línea de combate, lo que eleva las alarmas sobre la seguridad de la población civil. El presidente Volodímir Zelenski ha condenado el episodio y ha reclamado una intensificación del apoyo internacional para impedir que se repitan estos ataques.