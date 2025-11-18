Zelenski pide a España que “incremente su apoyo” a Ucrania en su visita oficial

18 Nov 2025 por Redacción Irispress

El presidente ucraniano ha manifestado que durante su visita a Madrid espera que España asuma un papel más activo en el apoyo al país ante la invasión rusa. “Esperamos que otro país fuerte aumente su apoyo, ayudándonos a proteger vidas y acercar el fin de la guerra”, declaró a través de su cuenta en la red social X.

Negociaciones clave con España en el marco de la visita

Zelenski se reunirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con el Rey Felipe VI, para tratar el envío de ayuda militar, la cooperación en defensa y los intercambios de prisioneros de guerra. El mandatario ucraniano ha señalado que el objetivo es lograr “acuerdos que nos den una mayor fuerza” en la resistencia contra Rusia.

Un momento que subraya la alianza hispano-ucraniana

La visita de Zelenski refuerza la posición de España como aliado comprometido con Ucrania y muestra que el apoyo internacional sigue siendo una prioridad para Kiev. España se enfrenta ahora al reto de concretar acciones específicas —más allá de declaraciones— para responder a la solicitud ucraniana. Analistas advierten que la magnitud del apoyo dependerá de las decisiones de gasto y suministro que tome el Gobierno español en los próximos meses.