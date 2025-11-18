Los promotores de la ILP contra la tauromaquia piden a los partidos volver a presentar la iniciativa en el Congreso

18 Nov 2025 por Redacción Irispress

Los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para prohibir la tauromaquia como actividad cultural han solicitado este martes a los grupos parlamentarios del Congreso que vuelvan a registrar la propuesta, después de que la anterior caducara por la disolución de las Cortes. La plataforma promotora ha reclamado “voluntad política real” para retomar el trámite y que la iniciativa pueda ser debatida en pleno.

Exigen un posicionamiento claro de los partidos

Los activistas, que se han concentrado ante la Cámara Baja, han pedido a las formaciones políticas que no dilaten la decisión y se comprometan con una legislación que “proteja a los animales y responda al sentir social”, recordando que la campaña contó con cientos de miles de firmas validadas. Denuncian que la tauromaquia recibe aún financiación pública y consideran que su reconocimiento como patrimonio cultural “va en contra de la sensibilidad actual de la ciudadanía”.

Las organizaciones animalistas que respaldan la ILP han anunciado nuevas acciones de presión para lograr que el Congreso reabra el debate, convencidas de que “es el momento de avanzar hacia un país sin maltrato animal”. Las formaciones políticas todavía no han revelado si registrarán de nuevo el texto en esta legislatura.