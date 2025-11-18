La compra de viviendas sube un 3,8 % y firma el mejor septiembre desde 2007

18 Nov 2025 por Redacción Irispress

La compraventa de viviendas creció un 3,8 % interanual en septiembre, situándose en su mejor nivel para este mes desde 2007, según los últimos datos del sector. El repunte confirma que el mercado inmobiliario mantiene un dinamismo notable, pese al contexto de tipos de interés aún elevados y la desaceleración económica.

La vivienda usada impulsa el crecimiento

El avance se sustenta principalmente en el aumento de las operaciones de vivienda de segunda mano, que continúa siendo la gran protagonista del mercado. La obra nueva, aunque con menor volumen, también experimenta una ligera mejoría, reflejando que la oferta sigue tensionada y que existe un interés estable tanto para compra habitual como para inversión.

Expertos inmobiliarios señalan que el comportamiento positivo de la demanda se concentra en grandes ciudades, áreas turísticas y zonas con alta actividad económica, donde los precios continúan al alza. No obstante, advierten de que la evolución a medio plazo dependerá en gran parte de la política monetaria, el acceso al crédito y la capacidad de los hogares para asumir el esfuerzo financiero.