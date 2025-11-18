El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el plan de paz de Trump para Gaza

18 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado la resolución impulsada por Estados Unidos que respalda el plan de paz para Gaza diseñado por Donald Trump, en un voto que supone un importante respaldo internacional a la iniciativa del expresidente norteamericano. El texto salió adelante con 13 votos a favor y dos abstenciones, las de Rusia y China, sin votos en contra.

Despliegue internacional y órgano de transición

El acuerdo contempla el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza y la creación de un organismo de transición denominado “Board of Peace”, encargado de supervisar la gobernanza del territorio hasta que se definan nuevas estructuras políticas. La resolución también menciona un posible camino hacia la autodeterminación palestina, aunque sin fijar plazos concretos.

Reacciones enfrentadas en la región

La decisión ha sido celebrada por la administración estadounidense como un avance histórico, pero genera rechazo por parte de Hamás, que se niega a desarmarse, y reservas del gobierno israelí, contrario a cualquier referencia que pueda derivar en el reconocimiento de un Estado palestino. Analistas coinciden en que la implementación será el verdadero desafío, ante un contexto de alta tensión y necesidades urgentes de reconstrucción.