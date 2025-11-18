Desalojadas más de 20 personas, cuatro de ellas heridas, tras el incendio de un edificio en Arona (Tenerife)

18 Nov 2025 por Redacción Irispress

Un incendio declarado en un edificio residencial de Arona (Tenerife) ha obligado esta madrugada al desalojo de más de 20 personas, según han informado los servicios de emergencia. El fuego se originó en una de las viviendas del inmueble y generó una gran columna de humo que se extendió rápidamente por las zonas comunes.

Cuatro heridos por inhalación de humo

Cuatro de los desalojados resultaron heridos por inhalación de humo y tuvieron que ser trasladados a centros sanitarios de la isla para recibir atención médica. El resto de ocupantes fueron asistidos en el exterior del edificio y reubicados temporalmente mientras se evaluaban los daños estructurales y de habitabilidad.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos, Policía Local, Guardia Civil y sanitarios del Servicio de Urgencias Canario, que dieron por controlado el incendio tras varios minutos de intervención. Las causas del fuego están siendo investigadas, aunque las primeras hipótesis apuntan a un origen accidental en la vivienda donde se inició el suceso.