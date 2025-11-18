Cultura distingue a los libros mejor editados de 2024 en arte, bibliofilia, facsímiles, infantil y obra general

18 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Cultura ha dado a conocer los galardonados en los Premios a los Libros Mejor Editados de 2024, un reconocimiento que pone en valor la excelencia editorial en España en aspectos como diseño, calidad de impresión, ilustración, encuadernación y cuidado de los materiales. Los premios se dividen en cinco categorías: arte, bibliofilia, facsímiles y obras singulares, infantil y juvenil, y obras generales y de divulgación.

Reconocimiento al talento de editoriales, diseñadores e ilustradores

El jurado ha destacado la creatividad, la innovación técnica y la apuesta por formatos de alta calidad en los títulos seleccionados, que representan lo más destacado del sector editorial del último año. Con estos premios, el Ministerio quiere dar visibilidad al trabajo silencioso que editoriales, diseñadores, ilustradores, impresores y artesanos realizan para convertir los libros en objetos culturales de gran valor.

Los libros premiados formarán parte de la representación española en la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, donde competirán en el certamen Best Book Design from all over the World, considerado el evento de referencia en diseño editorial. Cultura defiende que invertir en una edición de calidad es también proteger la lectura y el patrimonio gráfico, al tiempo que refuerza el prestigio internacional del libro español.