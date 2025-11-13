Propuesta de ocio: El documental ‘Omega Wants’ to Dance, de Ramon Tort, seleccionado para los XVIII Premios Gaudí

El documental Omega Wants to Dance, dirigido por Ramon Tort, ha sido nominado a Mejor Documental en la XVIII edición de los Premios Gaudí, un reconocimiento que consolida el éxito del Festival In-Edit y de su productora In-Edit Films, con producción asociada de CaixaForum+.

Reconocimiento al talento emergente

El Festival In-Edit y CaixaForum+ celebran esta nominación como un logro conjunto en el apoyo a nuevos talentos y en la producción de proyectos cinematográficos innovadores.

La gala de los Premis Gaudí se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Gran Teatre del Liceu, donde se anunciará el documental ganador entre 16 candidatos nacionales.

Una exploración sobre el movimiento y la conciencia

En Omega Wants to Dance, Ramon Tort explora la relación entre el cuerpo, el movimiento y la conciencia humana desde una mirada global y poética.

El film, producido por In-Edit Films junto a CaixaForum+ y Konga Music Agency, ha sido seleccionado en festivales internacionales como el Portobello Film Festival (Reino Unido) y el Parma International Music Film Festival (Italia).

Además, ha recibido el Excellent Award en el EIDF (EBS International Documentary Festival) de Seúl, dentro de la selección ARTE Docs.

Una trayectoria en expansión

Este reconocimiento refuerza la trayectoria ascendente de In-Edit Films y el compromiso del Festival In-Edit con su programa In-Edit LAB, dedicado a impulsar el talento creativo nacional e internacional.

El documental formó parte de la 23.ª edición del Festival In-Edit (celebrada del 23 de octubre al 2 de noviembre) y llegará a la plataforma CaixaForum+ el próximo febrero, como parte de su oferta de cine, cultura y ciencia impulsada por la Fundación ”la Caixa”.

Omega Wants to Dance es un documental galardonado internacionalmente, símbolo del éxito colaborativo entre In-Edit Films y CaixaForum+, y un ejemplo del nuevo talento audiovisual español con proyección global.