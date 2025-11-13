11,7 millones de niños vacunados en países africanos gracias a la Alianza para la Vacunación Infantil

13 Nov 2025 por Redacción Irispress

La neumonía sigue siendo la principal causa de mortalidad infantil por infección, provocando más de 700.000 muertes cada año, sobre todo en zonas desfavorecidas.

El 12 de noviembre, Día Mundial contra la Neumonía, recuerda la importancia crucial de la vacunación para proteger a los más pequeños.

La Alianza para la Vacunación Infantil: un compromiso desde 2008

Desde 2008, la Fundación ”la Caixa”, junto a Gavi, the Vaccine Alliance, la Fundación Gates y ISGlobal, impulsa la Alianza para la Vacunación Infantil, una iniciativa que ha permitido inmunizar a más de 11,7 millones de niños en África, principalmente contra la neumonía.

Lo más destacado:

Donaciones multiplicadas por cuatro gracias al modelo matching fund (1 = 4) .

Fondos aportados por la Fundación ”la Caixa” , 7.000 empresas y miles de donantes particulares .

Financiado el 100 % del programa de vacunación en Mozambique y el 25 % del de Etiopía en 2021–2022.

Un compromiso renovado para salvar vidas

En 2025, la Fundación ”la Caixa” —primer socio privado de Gavi en Europa— renueva su apoyo por 17.º año consecutivo, duplicando las donaciones de empresas y clientes de CaixaBank para seguir combatiendo la mortalidad infantil.

A su vez:

La Fundación Gates continúa duplicando todas las aportaciones destinadas a Gavi.

ISGlobal sigue aportando su experiencia científica y académica.

Impacto global: más de 1.200 millones de niños vacunados

Gracias a esta alianza global, Gavi ha logrado:

Vacunar a más de 1.200 millones de niños en 78 países entre 2000 y 2024.

Evitar 20,6 millones de muertes prematuras .

Promover sistemas de salud más fuertes en los países de bajos ingresos.

Gavi es una alianza público-privada que reúne a gobiernos, OMS, UNICEF, Banco Mundial, industria farmacéutica, sector privado y fundaciones como Gates y ”la Caixa”, con la misión de salvar vidas, reducir la pobreza y proteger al mundo frente a epidemias y pandemias.

El valor añadido: la participación de clientes y empresas de CaixaBank

La Alianza para la Vacunación Infantil es pionera en Europa porque involucra directamente a clientes de CaixaBank —empresas y particulares— en un proyecto de alto impacto social.

CaixaBank Empresas sensibiliza a sus clientes y facilita su participación como acción de responsabilidad social corporativa .

CaixaBank Banca Privada promueve las donaciones a través de su Proyecto de Valor Social , impulsando la filantropía entre sus clientes.

La red de oficinas de CaixaBank es clave en la difusión y éxito del programa.

La vacunación salva vidas, y la Alianza para la Vacunación Infantil es un ejemplo de colaboración global capaz de transformar la salud infantil en los países más vulnerables.

Con más de 11,7 millones de niños inmunizados y un compromiso que se renueva año tras año, la Fundación ”la Caixa” reafirma que proteger a la infancia es una prioridad y una responsabilidad compartida.