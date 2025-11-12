El sistema de pulseras para maltratadores sufre una incidencia y obliga a Igualdad a activar protocolo de protección

12 Nov 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Igualdad ha confirmado la activación del protocolo de emergencia tras detectarse una incidencia técnica en el sistema de control telemático de pulseras para maltratadores, dispositivos utilizados para vigilar el cumplimiento de órdenes de alejamiento. La avería, registrada en la red de comunicación entre los terminales y la central de seguimiento, provocó fallos en la transmisión de señales durante varias horas.

El fallo afectó al sistema de localización y alertas

Según fuentes del ministerio, el problema fue detectado por los servicios de supervisión del sistema Cometa, encargado del control de estos dispositivos en toda España. Aunque la incidencia fue temporal y ya está resuelta, se activaron protocolos preventivos para garantizar la seguridad de las víctimas, incluyendo el refuerzo policial en los casos considerados de mayor riesgo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el sistema “funcionó como debía en una situación excepcional” y que la activación del protocolo “demuestra que la protección de las víctimas es prioritaria”. El Gobierno ha anunciado una revisión técnica completa para evitar futuras incidencias y ha recordado que actualmente hay más de 4.000 dispositivos activos en España para el seguimiento de agresores con medidas judiciales de alejamiento.