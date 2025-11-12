Manifestantes irrumpen en la COP30 en Brasil y se enfrentan a los servicios de seguridad

12 Nov 2025 por Redacción Irispress

Un grupo de manifestantes ha irrumpido este martes en uno de los pabellones principales de la COP30, que se celebra en Belém (Brasil), para reclamar la implantación de impuestos a los milmillonarios como vía de financiación de políticas climáticas. Los activistas, pertenecientes a varias ONG internacionales y movimientos juveniles, desplegaron pancartas con mensajes como “Que paguen los que contaminan más” y “Sin justicia fiscal no hay justicia climática”.

Protesta pacífica en medio de las negociaciones climáticas

Según fuentes de la organización, la protesta se desarrolló de forma pacífica y sin incidentes, aunque interrumpió brevemente una sesión dedicada a la financiación verde. Los manifestantes denunciaron la falta de compromiso real de los países ricos y de las grandes corporaciones con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, y pidieron que los recursos para la transición ecológica provengan de quienes acumulan mayores fortunas y emisiones.

La Policía y el personal de seguridad desalojaron el área tras unos minutos, mientras los representantes de varias delegaciones mostraban su apoyo simbólico a las demandas de los activistas. La acción se enmarca en una oleada de protestas que recorren la cumbre y que buscan visibilizar la desigualdad económica y ambiental que agrava la crisis climática. Los organizadores de la COP30 recordaron que el diálogo pacífico y la participación social son parte esencial del proceso negociador.