La robustez de los indicadores de actividad de la economía española se afianza

12 Nov 2025 por Redacción Irispress

Según los datos obtenidos por CaixaBank Research en octubre, el PMI manufacturero avanzó 0,6 puntos, situándose en 52,1 puntos, claramente por encima del umbral de crecimiento (50 puntos).

Del mismo modo, el PMI del sector servicios subió 2,3 puntos hasta 56,6, su nivel más alto en los últimos diez meses.

Por otra parte, el índice de producción industrial creció en septiembre un 0,4% intermensual y un 1,7% interanual.

Analizando por destino económico, todos los grupos (bienes de consumo, intermedios y energía) registran tasas positivas, excepto los bienes de equipo, que retroceden un 0,3%.

El mercado laboral mantiene un comportamiento muy sólido

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en 141.926 trabajadores (+0,65% intermensual), siendo el mayor incremento para un mes de octubre en toda la serie histórica, exceptuando 2021 (año de la recuperación pospandemia).

En términos interanuales, la tasa se mantuvo en el 2,4%.

Ajustado por estacionalidad, el empleo creció en 64.569 afiliados, una cifra muy superior al promedio mensual del tercer trimestre (39.207).

El paro registrado sube, pero menos de lo habitual

El paro aumentó en 22.101 personas, situándose en 2.443.766 desempleados.

Aun así, este incremento es mucho menor al promedio histórico de octubre (69.000 entre 2014 y 2019) y también inferior al del año pasado (26.769).

Respecto a hace un año, los parados han disminuido en 158.288 personas, y el ritmo de descenso interanual se acelera hasta el –6,1%, una mejora de 0,1 puntos porcentuales respecto a septiembre.