La borrasca ‘Claudia’ dejará lluvias y vientos fuertes en casi todo el país, con temperaturas inusualmente altas para la época

La borrasca ‘Claudia’ afectará a gran parte del territorio nacional con fuertes lluvias, rachas intensas de viento y oleaje durante los próximos días, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El frente atlántico dejará precipitaciones generalizadas en el norte y el oeste peninsular, así como en las Islas Baleares, mientras que el sur y el levante registrarán chubascos más irregulares.

Avisos por viento y lluvias, pero con temperaturas suaves

AEMET ha activado avisos amarillos y naranjas en varias comunidades por vientos que podrían superar los 90 km/h y acumulados de lluvia superiores a 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en Galicia, Asturias, Castilla y León y el litoral cantábrico. Pese a la inestabilidad, las temperaturas se mantendrán anormalmente altas para estas fechas, con máximas que rondarán los 25 grados en el sur y el este peninsular.

Los meteorólogos señalan que este episodio forma parte de la sucesión de borrascas atlánticas que marcan el inicio de noviembre y que podrían repetirse en las próximas semanas. Desde Protección Civil se recomienda extremar la precaución en desplazamientos, evitar zonas costeras con fuerte oleaje y asegurar objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento.