Francia conmemora el décimo aniversario de los atentados de 2015 en París

12 Nov 2025 por Redacción Irispress

Francia se prepara para conmemorar el décimo aniversario de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, una de las noches más trágicas de su historia reciente, en la que murieron 130 personas y más de 400 resultaron heridas en ataques coordinados en la sala Bataclan, terrazas de cafés y el Estadio de Francia. Los actos de homenaje, encabezados por el presidente Emmanuel Macron, reunirán a familiares de las víctimas, supervivientes y representantes internacionales.

Una jornada de memoria y unidad nacional

Las ceremonias comenzarán con una ofrenda floral en el Estadio de Francia, seguirán con un minuto de silencio ante la sala Bataclan y concluirán con un acto institucional en el Hôtel de Ville, donde se rendirá tributo a todas las víctimas del terrorismo. El Gobierno francés ha reforzado la seguridad en la capital y ha subrayado el carácter sobrio y de recogimiento de la conmemoración.

A una década de los atentados, Francia sigue marcada por aquel 13 de noviembre. El país ha reforzado sus políticas de prevención del extremismo y cooperación internacional en materia antiterrorista, mientras las asociaciones de víctimas insisten en mantener viva la memoria colectiva. “Recordar es una forma de resistir”, ha declarado el primer ministro Gabriel Attal, en vísperas de un aniversario que busca honrar el recuerdo y reafirmar los valores de libertad, igualdad y fraternidad.