Familias de víctimas de acoso escolar reprochan a Alegría la falta de medidas: “Nos sorprende que no quiera ni vernos”

12 Nov 2025 por Redacción Irispress

Varias familias de víctimas de acoso escolar han criticado duramente la inacción del Ministerio de Educación, al que acusan de no impulsar medidas eficaces contra el bullying ni atender sus peticiones de diálogo. En declaraciones a los medios, los familiares lamentaron que la ministra Pilar Alegría “no haya querido recibirnos ni escuchar nuestras propuestas”, pese a las reiteradas solicitudes de reunión desde asociaciones de víctimas y colectivos educativos.

Reclaman un plan estatal con recursos y protocolos unificados

Las familias reclaman la creación de un plan estatal contra el acoso escolar, con protocolos de actuación homogéneos en todas las comunidades autónomas, formación específica para el profesorado y atención psicológica inmediata a las víctimas y sus familias. También piden la elaboración de estadísticas oficiales actualizadas, ya que, según denuncian, los datos actuales “no reflejan la magnitud real del problema”.

Desde el Ministerio, fuentes oficiales señalan que se están revisando los protocolos existentes y se prevé reforzar la coordinación con las consejerías autonómicas. Sin embargo, las familias consideran insuficiente el compromiso y piden mayor implicación política. “El acoso no se soluciona con campañas puntuales, sino con voluntad y recursos”, subrayan, reclamando que la ministra las reciba “no como un trámite, sino como una urgencia social”.