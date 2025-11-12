El arzobispo de Madrid confía en que el Vaticano resuelva con «rapidez» el caso del obispo de Cádiz por presuntos abusos

12 Nov 2025 por Raul Sanchez

El arzobispo de Madrid, José Cobo, ha manifestado su confianza en que el Vaticano actúe con “rapidez y transparencia” en la investigación abierta contra el obispo de Cádiz y Ceuta, acusado de presuntos abusos sexuales. En declaraciones a los medios, Cobo ha recalcado que la Iglesia “debe ser la primera en buscar la verdad y en proteger a las víctimas”, insistiendo en la necesidad de actuar “sin dilaciones ni opacidad”.

“La Iglesia debe dar ejemplo de justicia y reparación”

El arzobispo madrileño recordó que el caso está siendo analizado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo vaticano responsable de este tipo de procesos. Cobo señaló que confía en que se llegue a una resolución “justa y respetuosa con todas las partes”, y subrayó que “no puede haber espacio para la impunidad en la Iglesia”.

El caso ha generado una fuerte conmoción en la diócesis de Cádiz, donde se han intensificado los llamamientos a la transparencia. Desde la Conferencia Episcopal Española se ha reiterado el compromiso con la colaboración plena con la justicia civil y eclesiástica, así como con el acompañamiento a las posibles víctimas. Cobo concluyó recordando que “la credibilidad de la Iglesia depende de su capacidad para afrontar el dolor con verdad y responsabilidad”.