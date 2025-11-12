Casi un centenar de investigadores españoles figuran entre los científicos más citados del mundo en 2025

12 Nov 2025 por Redacción Irispress

Un total de 98 investigadores españoles han sido incluidos en la lista de los científicos más citados del mundo en 2025, elaborada por la consultora Clarivate Analytics, que reconoce a los expertos con mayor influencia internacional en sus campos de estudio. El listado, que identifica al 1 % de los autores más referenciados en publicaciones científicas a nivel global, refleja el creciente peso de la ciencia española en áreas como la biomedicina, la física, la ingeniería o las ciencias medioambientales.

Reconocimiento al impacto y la excelencia investigadora

Entre los seleccionados destacan nombres vinculados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), universidades como la Complutense, Autónoma de Barcelona, Granada o Valencia, y centros de investigación biomédica de referencia. Según Clarivate, la inclusión en esta lista supone un reconocimiento al impacto real de la investigación, medido por la frecuencia con que los trabajos son citados por otros científicos en todo el mundo.

El Ministerio de Ciencia ha felicitado a los investigadores galardonados, destacando que su presencia en el ranking “demuestra la calidad y competitividad del sistema científico español”. Sin embargo, asociaciones del sector recuerdan que aún persisten problemas estructurales de financiación y estabilidad laboral, que ponen en riesgo la continuidad de jóvenes investigadores. Aun así, el listado consolida a España como uno de los polos científicos más relevantes del sur de Europa.