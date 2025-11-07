Mazón comparecerá en la comisión de la DANA en Les Corts para explicar la gestión de la emergencia

7 Nov 2025 por Redacción Irispress

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acudirá a la comisión especial sobre la DANA constituida en Les Corts Valencianes para rendir cuentas de la gestión realizada por su Gobierno durante y después del episodio de lluvias torrenciales que afectó a la Comunitat Valenciana. Su intervención forma parte de la ronda de comparecencias previstas por la cámara autonómica para analizar la respuesta institucional ante la emergencia.

Transparencia y evaluación de medidas

Durante su comparecencia, Mazón expondrá las actuaciones impulsadas por la Generalitat en materia de emergencias, ayudas a municipios afectados, reparación de infraestructuras y atención a damnificados, así como las mejoras previstas en los protocolos de prevención y coordinación entre administraciones. Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que la comparecencia busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Los grupos parlamentarios aprovecharán la sesión para plantear preguntas y críticas sobre los tiempos de respuesta, la gestión de los fondos de emergencia y las medidas de apoyo a los sectores más afectados. La comisión tiene como objetivo elaborar un informe de conclusiones y propuestas para mejorar la capacidad de reacción ante futuras situaciones meteorológicas extremas en la Comunitat Valenciana.